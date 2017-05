Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Angola: La santé de Dos Santos inquiète Rédigé par la rédaction le 18 Mai 2017 à 01:11 | Lu 0 fois

Le Chef de l’Etat angolais, Jose Eduardo dos Santos est en voyage médical à Barcelone en Espagne depuis le début de ce mois de mai 2017. Pendant ce temps, l’opposition de son pays a réclamé ce mercredi 17 mai, « une clarification officielle sur son état de santé », explique Africanews.

Rafael Savimbi, le fils de Jonas Savimbi, ex-leader de l’Unita le principal parti d’opposition, a expliqué à l’AFP, la préoccupation de l’opposition face au manque d’information officielle sur l´état de santé du président Eduardo Dos Santos.

“J’ai reçu des messages sur l‘état de santé extrêmement grave de Jose Eduardo dos Santos. Nous avons besoin d’explications sérieuses et claires”, ajoute Agostinho dos Santos, un analyste politique proche de l’opposition.

Selon Maka Angola, un portail internet d’opposants au chef de l’Etat, le président angolais de 74 ans serait “entre la vie et la mort dans une clinique privée à Barcelone”.

Face à ces rumeurs, Isabel dos Santos, la fille du dirigeant a publié un démenti, sur son compte Instagram. “Quelqu’un est descendu si bas, au point d’inventer des informations sur la mort d’un homme dans le but de créer de la confusion et du tumulte dans la politique angolaise”, s’est-elle indignée.

Quant à son parti, le MPLA, par la voix de Bento Kangamba dos Santos, membre du comité central, il a invité les Angolais à “rester calmes et ne pas diffuser des informations irresponsables”, appelant à “respecter” le président.

La rumeur attribue à Jose Eduardos dos Santos, un cancer de la prostate qui n’a jamais été confirmé par le gouvernement.

Au pouvoir depuis 1979, Eduardo Dos Santos passera le témoin à la prochaine élection d’août prochain, à Joao Lourenco, vice-président du parti au pouvoir et devrait espérer présider l’Angola en cas de victoire du MPLA.



source:burkina24

