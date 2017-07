Ankara se félicite de la ‘’coopération étroite’’ de Dakar après la tentative de coup d’Etat de 2016

L’ambassadeur de Turquie au Sénégal, NilgünErdem Ari, se félicite de la ‘’coopération étroite’’ entre son pays et le Sénégal, insistant sur les ‘’sentiments sincères du peuple ami et frère sénégalais’’ à la suite de la tentative de coup d’Etat contre le président turc, le 15 juillet 2016.



"Je reconnais et apprécie les sentiments sincères du peuple ami et frère sénégalais. Et je me félicite de la coopération étroite que la Turquie et le Sénégal mène à ce sujet", a-t-elle dit dans un entretien accordé à l’Agence de presse sénégalaise, à 72 heures du premier anniversaire de la tentative de coup d’Etat.



NilgünErdem Ari signale qu’il ‘’existe encore des écoles, des organismes communautaires, des organes de presse et des sociétés appartenant à Fetullah Gülen’’, opposant accusé par Ankara d’être l’instigateur de la tentative de coup d’Etat.



Pour la diplomate, ‘’cette situation nécessite que les activités de cette organisation soient étudiées de près’’. ‘’Nous devons être ensemble dans cette lutte’’, a-t-elle indiqué, ajoutant : ‘’Nous avons besoin du soutien et de la solidarité de nos amis en ces temps critiques. Nous sommes reconnaissants envers l’Etat du Sénégal pour son soutien".



Revenant sur les événements du 15 juillet 2016, elle a dit qu’ils représentent ‘’l’activité terroriste la plus sanglante de l’histoire de la République de Turquie’’.



Elle a précisé qu’il ‘’n’y a plus aucun doute que cette tentative de coup d’Etat a été planifiée et réalisée par l’organisation terroriste de Fetullah Gülen’’, affirmant que cette structure a ‘’infiltré’’ les institutions publiques.



Aps