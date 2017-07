Annoncé chez Macky, Assane Mbacke dit non à l’Apr et reste au Pds

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2017 à 11:55 | | 1 commentaire(s)|

Sauf changement, c’est aujourd’hui que Serigne Assane Mbacké fera face à la presse pour édifier sur son avenir avec le Pds, qui l’a investi à la 55e position sur la liste nationale. Position qui ne lui avait pas du tout plu. Et selon nos sources, le patron du Mouvement politique «APPEL 221», Karimiste parmi les Karimistes, n’a pas rejoint l’Alliance pour la République.



Selon nos radars sensibles, Serigne Assane Mbacké n’a jamais dit, encore moins, manifesté le besoin d’aller à l’Apr. Des sources confient d’ailleurs, qu’il ne va pas quitter le Pds et battra campagne pour le compte de l’opposition. C’est lui, soufflent les mêmes sources, qui devrait driver la campagne de l’opposition dans le Département de Mbacké. C’est dire donc que tout ce qui a été raconté, n’est que vent.





Les Echos

