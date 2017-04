Annulation de la procédure: Les arguments de Khalifa Sall ne "convainquent" pas le parquet général

Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall ont saisi la Chambre d’accusation d'une requête d'annuler la procédure et le refus de la liberté provisoire. L'audience est prévue ce jeudi. Selon "L'Observateur", le parquet général risque de rejeter la requête car "les motifs évoqués par les conseils du maire de Dakar pour demander l'annulation de la procédure pour inconstitutionnalité, ne sont pas fondés". Selon les sources du parquet général citées par le journal, les arguments sur, "le statut des Inspecteurs généraux et les actes pris par le procureur, à la lumière de l'enquête de la Dic, ne violent nulle part la Constitution."



Les mêmes sources avancent que le réquisitoire introductif ainsi que l'inculpation et le placement sous mandat de dépôt de Khalifa Sall et ses co-prévenus, ont été pris dans le respect du Code de procédure pénal.



Pour ce qui est du refus de la demande de mise en liberté provisoire du 3 avril, selon toujours les mêmes sources, "le Parquet général va convoquer l'article 140 du code de procédure pénal" pour déconstruire les arguments de la défense.

"Khalifa Sall n'ont pas fait de sérieuse contestation, ils se sont tout simplement limités à fournir des arguments politiques en parlant de fonds politiques", disent-t-ils. En cas de rejet de leur requête, ils doivent "cautionner ou rembourser les sommes présumés détournés".