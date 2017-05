Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Antoine Griezmann partage un adorable cliché du baptême de sa fille Mia Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 16:14 | | 0 commentaire(s)|

Dans un calendrier surchargé par les matches de son club de l'Atlético Madrid, Antoine Griezmann a consacré son dernier dimanche à sa petite famille. C'était "une date importante pour nous" comme l'a souligné la star de l'équipe de France de football sur son compte Instagram. Le beau gosse des Bleus a partagé un tendre cliché de sa fille Mia, assise sur le sol, en train de regarder son papounet et sa maman Erika.

Le 8 avril dernier, la petite Mia a soufflé sur sa première bougie pour son tout premier anniversaire. Là encore, Antoine Griezmann avait posté une photo de sa frimousse blonde sur les réseaux sociaux tout en prenant soin comme à chaque fois de cacher son visage. "1 an déjà, 1 an de pur bonheur. #Mía Joyeux anniversaire ma princesse", a écrit le footballeur de 26 ans. Sur son compte Instagram, "Grizi" distille au compte-gouttes les clichés de sa fille. Il partage leurs virées au parc ou les soirées télés devant un match de football ou de basket-ball.

Antoine Griezmann adore ces moments de douceur en compagnie de sa princesse Mia. "J'aime la promener en poussette avec le chien. Je pourrais tout donner pour ma fille. Je joue avec elle, on se couche par terre, on chahute et on passe du bon temps ensemble", a-t-il confié sur le site de l'hebdomadaire Télé-Loisirs.

A post shared by Antoine Griezmann (@antogriezmann) on May 9, 2017 at 10:56am PDT

Source: Closermag.fr





