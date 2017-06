Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Antoine Griezmann s’est marié avec la mère de sa fille Rédigé par leral.net le Samedi 17 Juin 2017 à 09:22 | | 0 commentaire(s)|

C’est certainement l’un des plus beaux jours de sa vie. Antoine Griezmann s’est marié, jeudi 15 juin. L’heureuse élue est Erika Choperena la mère de sa fille, Mia.

C’est après le dernier match amical qui a opposé l’équipe de France à l’Angleterre (3-2), mardi 13 juin, qu’Antoine Griezmann a décidé de nouer avec les liens sacrés du mariage. L’attaquant des "Bleus", s’est marié, jeudi 15 juin, au sud de Madrid précisément à Tolède, rapporte l’AFP se basant sur des informations diffusées par des médias espagnols. Celle qui est devenue Mme Griezmann, est Erika Choperena.



Le mois dernier, le joueur de l’Athlético Madrid avait déclaré « Je ne peux pas dire la date. Je n’ai pas envie qu’il y ait du monde à la porte ». Il a tout fait pour éviter les regards indiscrets. C’est devant un parterre d’invités, dans le sublime palais de Galiana de la cité madrilène, que le joueur a dit »oui » à la jolie brune.



Certains coéquipiers de son club de l’Atlético Madrid comme Juanfran, Fernando Torres, Koke ou encore Kevin Gameiro, son compatriote, ont applaudi les jeunes mariés à la fin de la cérémonie. La fille du couple, Mia, avait enfilé une petite robe de princesse comme sa maman. Pour le moment, Antoine Griezmann n’a rien posté sur ses réseaux sociaux concernant cette belle journée.

L’attaquant tricolore ne cachait pas son trac avant ce jour. A ses yeux, c’était même plus dur à vivre qu’une finale de Coupe du monde : « J’aurai plus de pression. C’est comme pour la naissance de ma fille Mia. Le foot, je connais, c’est ce que je fais depuis que je suis tout petit. La naissance ou un mariage, je ne contrôle pas. Je ne sais pas le monde qu’il y aura, quand Erika va arriver avec la robe, comment je vais essayer de ne pas verser de larmes… Ça va être compliqué. » Espérons que ses proches avaient prévu des mouchoirs au cas où.



afrk.mag





