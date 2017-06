Anxiété, fatigue… Et si vous aviez une carence en magnésium ?

Le magnésium est un oligo-élément très important dans le fonctionnement du corps humain. En effet, après l’eau et plusieurs autres nutriments, il est l’un des nutriments les plus présents dans notre organisme. Il arrive que ce nutriment manque dans notre corps et les conséquences peuvent s’avérer très graves.

1.Comment se manifeste une carence en magnésium? Un manque de magnésium peut se manifester par divers troubles. On peut citer l’hyperémotivité, l’anxiété, des tremblements, un état dépressif, une sensation d’oppression thoracique, des maux de tête, des vertiges ou des insomnies. A cela peuvent s’ajouter des crampes, des spasmes musculaires, des contractures, des douleurs dans le dos, ainsi que des palpitations ou des dyspnées (difficultés respiratoires). On peut également citer la constipation à cause de la contraction des muscles.



2.Quelles sont les conséquences d’une carence en magnésium ? Non traité, le déficit en magnésium peut causer des problèmes cardio-vasculaires ou encore le diabète et l’hypertension artérielle.

3.Quels sont les aliments pour guérir des carences en magnésium ? Les aliments riches en magnésium sont:

les fruits de mer : 410 mg

410 mg le cacao : 150 à 400 mg selon la concentration

150 à 400 mg selon la concentration les amandes : 250 mg

250 mg le pain complet : 80 mg

80 mg les noix du brésil

D’autres aliments riches en magnésium sont: les céréales complètes, les fruits secs, le chocolat, le chou, l’oignon, la luzerne, les algues laminaires, la prêle, les germes de blé et d’orge, les épinards bouillis, etc. Aussi, la consommation d’une eau contenant une grande quantité de magnésium peut-elle prévenir cette carence.



4. Pourquoi le magnésium est si important? Le magnésium est important, car il permet à l’organisme de réaliser toutes ses fonctions. En effet, il est essentiel au bon fonctionnement des enzymes, à la synthèse des protéines, des hydrates de carbone et des graisses. Il est également d’une importance vitale pour la production d’énergie : voilà pourquoi tous les systèmes du corps sont affectés lorsqu’il manque.



