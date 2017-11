Apologie du crime aux 8 morts de Demba Diop : Bara Fall maintient ses dénégations devant le doyen des juges

Quatre mois après son placement sous mandat de dépôt, Bara Fall, élève, ( 19 ans) a fait face au Doyen des juges hier. Le magistrat instructeur l’avait entendu sur le fond du dossier. Pendant plus d’une heure de temps, indique « L’Observateur », le juge Samba Samb a cherché à connaître les véritables motivations de l’élève en classe de seconde au lycée de Baye Sam de Louga.



Seulement, le jeune supporter de l’Uso est resté sur ses déclarations faites à l’enquête préliminaire. Bara Fall a confirmé avoir publié ce message sur Facebook mais précise qu’il n’a jamais eu l’intention d’inciter qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Aussi, a-t-il appris au magistrat instructeur qu’il ne savait pas qu’il s’agissait de faits criminels. Il a aussi ajouté que le jour des faits, il était au chevet de son père à l’hôpital.



Pour rappel, que suite au drame à Demba Diop, le 15 juillet 2017 Bara Fall a publié sur sa page Facebook pour se féliciter de la mort des 9 supporters du Stade de Mbour. « On s’en fou. Ils ont eu ce qu’ils méritent, 9morts, tous Mbourois. Je suis fier d’être ouakamois. ». Un message qui a suscité l’indignation chez les internautes qui ont fait des captures et exigé l’arrestation de son auteur. Un message parmi tant d’autres, qui a suscité une vague d’indignation. Il sera arrêté quelques jours par la police après l’ouverture d’une enquête par le Procureur de la République.