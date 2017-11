Apologie du terrorisme : L’élève Saër Kebe décroche une liberté provisoire, après trois ans de détention

Après trois années de détention, Saër Kébé a obtenu une mise en liberté provisoire. Inculpé pour apologie du terrorisme, activités terroristes et association de malfaiteurs, l’élève de 21 ans, en classe de Terminale S2 devrait bientôt regagner sa famille.



Selon le quotidien Walfadjiri, un avis a été notifié à ses avocats (maitre Assane Dioma Ndiaye, Abdou Dialy Kane), en début de semaine. Mais pour qu’il sorte de prison, il va falloir attendre une autorisation du parquet. Autrement dit, la libération n’est pas encore effective en raison de « l’attente du délai recours imparti au procureur de la République pour faire appel ».



Ainsi, jusqu’à hier, il n’avait pas encore regagné sa famille, pour des raisons liées, selon une source judiciaire, à la « régularisation de la procédure de libération». Saër Kébé était détenu à la Maison d’arrêt et de correction de Cap Manuel. Auparavant, il avait été trimbale dans les prisons de Rebeuss (chambre 11, 16, 7 et 32), Mbour et au Pavillon spécial.



Il avait été arrêté pour avoir menacé les Etats-Unis d’attentats, via un post sur la page Facebook de l’ambassade américaine à Dakar. Il dénonçait le soutien des Yankees à Israël, notamment dans le bombardement de l’Etat palestinien. Le jour de son arrestation, il a été cueilli à l’école avant d’être conduit chez lui pour une perquisition.







Ndèye R. Thiane (stagiaire)