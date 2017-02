Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Appartement de luxe en plein cœur de Dakar…Qui « gère » la belle Ya Awa? Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 17:05 | | 0 commentaire(s)| Il y’a de quoi se poser des questions. Et pour cause? De nos réseaux de renseignements, nous tenons que la sublime animatrice de la 2STV mène un grand train de vie.

Discrètement aménagé avec sa maman et son « bébé » dans un appartement de luxe niché en plein coeur de la capitale Sénégalaise. Rien de cocasse, diront certains!



Oh que si car dakarposte, qui a « creusé, » est en mesure de révéler que l’immeuble dans lequel Ya Awa Dièye niche n’est pas à la portée de tout le monde. « Ici, l’appartement est louée à 2 millions cfa» nous souffle un employé de l’immeuble en question localisé dans un emplacement unique avec sa vue panoramique.

La niche se trouve à un jet de pierre de « La Galette » (pub gratis).







D’ailleurs, la belle Ya Awa (« kaar, machallah »), qui se la coule douce dans son appartement à deux briques, se fait livrer son pain entre autres viennoiseries et repas « fast food » quotidiennement à l’heure ou au moment de ses « pauses gourmandes ».



Qui plus est, dakarposte a pu glaner que l’ex animatrice de la SEN TV roule dans des caisses au luxe dépouillée, pensées pour l’exceptionnel. Compte non tenu d’un personnel domestique payé pour ses moindres désirs entre autres « ptits bonheurs ».







N’est-ce pas Rochefoucauld qui disait que « le bonheur est toujours à la portée de celui qui sait le goûter »?



Dakarposte.com



