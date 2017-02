Appel à Oussouye : De Doha, Karim Wade recommence avec sa politique "bluetooth"

L’ancien célèbre pensionnaire de Rebeuss en ‘’exil’’ au Qatar refait surface à Oussouye via ses fameux appels téléphoniques. Le Candidat du Pds, Karim Wade a appelé la délégation des libéraux qui était ce Dimanche 05 février en tournée dans la partie sud pays pour parler directement avec les militantes et les militants d’Oussouye. Lors de cette conversation, Wade fils leur a promis une visite très prochainement.



Ce dimanche, Karim Wade a appelé la délégation du Pds dirigée par Oumar Sarr qui était en tournée à Oussouye pour parler directement avec les militantes et les militants d’Oussouye.



C’est la figure emblématique du Parti dans cette localité, Emilie Diatta qui a reçu le coup de fil au nom de toute la fédération libérale.



Le candidat du PDS a félicité et encouragé tous les libéraux dans cette zone avant de leur promettre une visite très prochainement.



Enthousiasmé par cet appel de Wade fils, la militante Emilie Diatta après avoir exprimé ses remerciements lui a réitéré l’engagement et la fidélité des militantes et militants à la base.



Landing DIEDHIOU, Leral.net