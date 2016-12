Appel à l'aide : « Mon ex-femme m’a transmise une maladie bizarre, j'ai l'impression d'avoir une grenouille dans mon ventre »

« Je m'appelle Bouba Tiana natifs de THIÈS. Je réside en France précisément à Paris depuis 28 ans. Je vous contacte parce que j'ai une maladie mystique dans le corps depuis 22ans. Je l'ai attrapée lors de mes premières vacances au Sénégal en 1994 et c'est mon ex-épouse qui me la transmise. Celle-ci vit actuellement dans la banlieue de Dakar. J'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Mais la médecine moderne ne peut rien. Je me suis retourné vers les marabouts et guérisseurs africains au Sénégal, en Gambie, et en Guinée-Bissau rien. Personne n'a pu me débarrasser de cette maladie. En ce moment, j'envisage me rendre au Mali lorsqu'un ami m'a demandé de vous contacter. Alors, j'ai comme une boule dans le côté gauche de mon ventre. Elle bouge et se déplace parfois quand je prends le médicament traditionnel. Et quand elle commence à pousser des cris, j'ai l'impression d'avoir une grenouille dans mon ventre. J'ai aussi des douleurs insupportables, mon ventre gonfle comme un ballon, mon corps aussi. Ma peau est parfois écaillée pleine de tâches. M., lancez un appel pour moi si dans vos connaissances, quelqu'un est sûre de ses pratiques et se sent capable de pouvoir me sauver, je vous en serai reconnaissant merci.



Bouba Tiana

Tef: 33 7 83 79 19 35