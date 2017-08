Appel à la démission de Madické Niang et Pape Diop: Amina Nguirane recadre Bass Kébé et assène ses vérités

Dans un post (Facebook) Mamadou Bassirou Kébé, plus connu sous le nom de Bass Kébé, avait appelé Pape Diop et Madické Niang à démissionner pour laisser la place à Abdoul Aziz Diop et Moussa Diakhaté.



Le responsable libéral et tête de liste de Wattu Senegaal à Nioro expliquait que la 13e Législature est une Assemblée de combat, à 2 ans des de la présidentielle de 2019.



Il faut donc, à son avis, y envoyer des «combattants » et des gens qui prennent en charge les préoccupations de la coalition sans avoir peur de représailles du pouvoir.



En réaction à ces affirmations, la Karimiste Amina Nguirane estime que ce n’est pas à son camarade de choisir qui doit siéger et qui doit partir.



« Je n’ai rien contre mon frère et camarade Bassirou Kébé, mais je pense que s’il y a des choses à dire, il faut le faire dans les instances du parti. La décision de démissionner de Madické Ndiang et de Pape Diop relève de quelque chose de personnel », fait remarquer, la présidente du mouvement Karim Président.



«Si tout le monde avait gagné, on ne serait pas là à demander qui va siéger à l’Assemblée. C’est aux dix députés que nous avons sur la liste nationale et les autres sur la départementale de dire si oui ou non, ils vont siéger.



Ce n’est pas à moi, Amina Nguirane ou Bass Kébé, d’alimenter ce débat, même si c’est pour plaider la cause des plus jeunes. Je rien contre la personne de Bass Kébé, mais s’il a des choses à dire, il doit aller voir Madické et Pape Diop.



Je n’ai rien aucun problème aussi avec Aziz Diop ou Moussa Diakhaté mais je pense que c’est débat inutile… », assène –t-elle.



