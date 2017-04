Appel à la non-violence de Colobane : Y’en a marre exprime sa solidarité et botte en touche

L’appel des habitants de Fasse Gueule Tapée Colobane de ce mercredi appelant les manifestants du 7 avril à la non-violence a eu un écho favorable du côté des Y’en a ‘’marristes’’. Face à la presse ce jeudi, Fou malade et camardes se prononçant sur leur rassemblement qui se tiendra à date prévue ont exprimé toute leur solidarité à la population de Colobane. Seulement, ils pensent que cet appel concerne plutôt aux politiciens.



« Nous sommes solidaires à leur combat parce que c’est eux qui inhalent les gaz lacrymogènes et quand il y a des émeutes c’est eux qui subissent les conséquences lors des manifestations non autorisées. Donc nous les comprenons », a déclaré Fadel Barro.



Mais pour les Y’en a marristes, cet appel ne les concernent pas car rappelle Fadel, « Quand les enfants de colobane sont emprisonnés nous avons lancé le slogan ‘’Yoon Bangui Jingue’’ pour leur libération et c’est à la suite de cette mobilisation qu’ils ont été relâchés. Donc nous avons la conscience tranquille parce que nous les avons soutenu jusqu’au bout. D’aucun peuvent utiliser ce discours pour essayer de nous discréditer, mais c’est peine perdu parce que les jeunes de colobane savent ce que nous avons fait pour eux. »



Landing DIEDHIOU, Leral.net



