Appel à la stabilité : Ismaël Lô estime que son message est "bien entendu"

Le musicien Ismaël Lô, auteur d’une chanson ("Manko") dans laquelle il exhorte les hommes politiques à cultiver la paix, estime que son message est "bien entendu", malgré les tensions observées pendant les campagnes électorales et dans les discours des différents protagonistes.



"Je suis très bien entendu. Je le vois quand je joue ’Manko’, une chanson qui a fait le tour du monde. Il y a des tensions, c’est vrai, mais le message est bien entendu", a-t-il affirmé dans un entretien accordé à l’Agence de Presse sénégalaise.



"Ma musique, c’est ma musique. La politique, c’est leur business à eux. Un politicien, c’est quoi ? Dès qu’on est dans le même camp, tout ce que tu dis, même si ce n’est pas bon, je dis que c’est bon. Je suis dans le camp adverse, tout que tu dis, on est conscient que c’est bon, mais on fera tout pour prouver le contraire, pour dire que ce n’est pas bon", a soutenu l’artiste.



Il ajoute : "Je donne un exemple : si Macky Sall (le président sénégalais) n’a pas d’opposant farouche, c’est que tout le monde essaie de se ranger derrière lui. Il y a des opposants qui aspirent à la magistrature suprême, et qui disent qu’il faut qu’eux aussi défendent leur cause. Dans leur logique, il faut lire la situation du pays autrement."



"+Manko+ est bien entendu, a insisté Ismaël Lô. Chaque fois que je le joue devant des hommes politiques, ils en saisissent la portée et comprennent. S’il y a des tensions pendant les campagnes électorales, parfois de la haine, c’est parce qu’il y en a qui ne comprennent pas. Les politiciens, eux, se comprennent", a fait valoir le musicien.



"La preuve : ils peuvent se dire tout sur un plateau de télé et se faire l’accolade juste après", a souligné Ismaël Lô, qui donnera un concert samedi prochain (20h 30) à l’Institut français de Dakar.



Cet événement sera, selon lui, "un moment de retrouvailles" et "une façon de renouveler (ses) sentiments" pour ses fans qui ne le voient pas très souvent se produire au Sénégal.



Ismaël Lô, 61 ans, est l’une des figures phare de la scène musicale sénégalaise. Il a débuté sa carrière dans les années 1970, passant notamment par le Super Diamono avant de se lancer en solo et de produire une quinzaine d’albums dont le dernier, "Sénégal", date de 2006.

