Appel à toutes les forces vives à la construction du pays : Bby tourne la page des Législatives et ouvre celle du dialogue Les leaders de Bby estiment que le Peuple a "nettement" tranché en faveur de leur coalition. Ils appellent ainsi « toutes les forces vives à participer à la construction du pays » et au dialogue.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2017 à 14:45 | | 0 commentaire(s)|

Benno Bokk Yakaar (Bby) pense déjà à la présidentielle. Ses leaders, qui se sont réunis lundi autour du président de la coalition, conjuguent les Législatives au passé.

« Aujourd’hui, la volonté du peuple s’est exprimée nettement dans le débat sur la représentation de Bby. Il s’agit désormais de tourner la page des Législatives, de se mobiliser et de participer activement à la construction de ce pays qui a besoin de toutes ses forces vives.



C’est pourquoi, la coalition Bby et son président, convaincus que le dialogue est consubstantiel à la démocratie, réaffirment leur ouverture constante au dialogue et à la concertation » lit-on dans le communiqué. Une porte entrouverte pour d’éventuelles alliances en vue de l’élection de 2019.



En attendant, la conférence des leaders de la coalition au pouvoir « se félicite du taux de participation estimé à 54% et des résultats engrangés », en remportant 42 départements sur les 45, au plan national et 7 des 8 départements dans la diaspora.



Une « prouesse » qui permet au camp présidentiel d’avoir une majorité confortable à l’Assemblée nationale avec 125 députés sur les 165. Mais c’est aussi, estiment les leaders, une « confiance renouvelée » et consécutive à « l’excellent travail » abattu ces 5 dernières années par le président de la République et son Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne.



Néanmoins, Macky Sall, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Niasse et Cie déplorent la pléthore de listes ainsi que « les opérations d’intoxication et de manipulation déroulées par l’opposition ».



Contrairement à leurs adversaires qui y voient de la fraude, ils estiment que c’est le peuple qui a tranché en choisissant Bby. Les leaders de la coalition présidentielle invitent par ailleurs leurs camarades à « aplanir frustrations et incompréhension au sein d’un Benno, mûs par un même objectif pour faire triompher partout la liste de Bby ».



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook