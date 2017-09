Appel au dialogue du président : Wade et ses camarades campent sur leur position ​La coalition gagnante/Wattu Sénégal ne bouge pas d’un iota dans le cadre du dialogue auquel il est invité par le président de la République. Elle impose ses conditions. Selon Oumar Sarr et Cie « le dialogue doit être sincère ».

«C’est une exigence de notre coalition ; nous avons montré que le consensus est rompu alors que le pays en a besoin pour assurer sa stabilité et sa paix », a averti Mamadou Diop Decroix au cours de la conférence de presse que la coalition a tenue hier dans la soirée. Pour les camarades de Me Wade, « c’est le pouvoir qui doit écouter l’opposition et satisfaire ses exigences ».



Par ailleurs, Mamadou Diop Decroix a est encore revenu sur les dernières élections législatives, estimant qu’elles étaient une « véritable mascarade ». « Ce qui s’est passé le 31 juillet dernier n’est pas une élection ; si cela devait se répéter le pays va entrer en difficulté », a martelé le député élu.



A l’en croire, le régime du président Macky Sall a réagi au livre blanc de l’opposition. Toutefois, il n’a pas répondu aux questions.



Et déterminés à faire « triompher » la démocratie et à lutter contre l’injustice cette coalition compte sillonner le pays pour « exiger » l’organisation d’élections transparentes à l’avenir.



