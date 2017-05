Appel aux candidats recalés à la députation, Macky Sall préconise une acceptation militante des investitures Président de la coalition Benno Bokk Yaakaar, Macky Sall a lancé un appel à la solidarité et à la générosité pour faire gagner la mouvance présidentielle à l'issue des prochaines élections législatives. Et pour cela, il a invité tous les candidats à la députation recalés à taire leur frustration en faisant bloc autour de la liste commune qui a été déposée hier.

Rédigé par leral.net le Mercredi 31 Mai 2017 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

Assurant que pour parvenir à cet exercice à la fois difficile et douloureux (le choix des candidats) , il aura fallu examiner minutieusement toutes les candidatures, et procéder en dernier recours à l'arbitrage de la Conférence des leaders,dans certains cas, le Président Macky Sall souligne que le choix du ou des candidats a dû se faire parmi plus d'une centaine de postulants.



"En tout les cas le principe qui a guidé ce choix, est celui déjà annoncé: bâtir une liste représentative de notre majorité, dans la solidarité et la générosité, pour faire gagner Benno Bokk Yaakaar en vue de consolider la stabilité politique de notre pays", indique ainsi le chef de file de l'APR sans manquer de souligner que face à cet enjeu important, la responsabilité de chaque militant de la coalition est fortement engagée.



Relevant que la Conférence des leaders de BBY est tout à fait consciente du grand mérite des postulants dont très peu hélas, sont retenus en raison du nombre limité de postes à pourvoir, Macky Sall "salue d'avance la bonne compréhension et l'acceptation militante des investitures et invite les candidats non retenus à faire bloc autour de la liste commune, étant entendu que de nouvelles perspectives vont s'ouvrir, donnant l'occasion de servir le Sénégal.

"La conférence des leaders invite les candidats non retenus sur nos listes à faire preuve d'humilité et de générosité à l'endroit de leurs camarades en vue de créer les conditions d'un mobilisation générale des électeurs pour le triomphe de la liste Benno Bokk Yaakaar au soir du 30 juillet 2017", conclut le Président de la République.



source: la tribune

