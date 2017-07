Appel des Imams et Prédicateurs du sénégal pour un processus élctoral apaisé

BismillaahirRahmaanirRahiimi



DECLARATION



Après évaluation à mi-parcours de la campagne électorale qui a débuté le 9 juillet 2017 en prélude aux élections législatives du 30 juillet 2017, la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (L.I.P.S) lance un appel pressant à toute la classe politique du pays à assumer courageusement ses responsabilités historiques et à adopter un comportement digne de patriotes qui aspirent légitimement à représenter le peuple sénégalais à l'Assemblée nationale pendant les cinq (5) années à venir.



Il s'agit surtout pour eux d'encadrer et d'inciter leurs militants et partisans à la tolérance, à la paix et au respect des lois et règlements en vigueur dans notre pays, et permettre ainsi à l'Etat d'assurer les conditions indispensables au bon déroulement du scrutin du 30 juillet 2017, pour des élections libres, transparentes et démocratiques, seul gage d'une période post-électorale apaisée.



La Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (L.I.P.S) invite les populations à la sérénité, la lucidité et la responsabilité dans le choix des personnes qui auront la lourde charge de les représenter à l'hémicycle pour le prochain quinquennat, dans un contexte de renforcement des pouvoirs de l'Assemblée nationale.



Fait à Dakar le 22 juillet 2017



Pour la Ligue des Imams et

Prédicateurs du Sénégal



Le comité exécutif

