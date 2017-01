Approvisionnement en huile : Le bidon de 20 litres introuvable sur le marché L’huile, qui est un produit indispensable dans la cuisine, se fait rare sur le marché. D’après les vendeurs interrogés par nos confrères du quotidien d’information Vox Populi, cela est dû à la célébration des fêtes de fin d’année, étant donné’ que les importations de certains produits sont en ce moment suspendues. C’est le cas aussi du riz et du sucre qui se font rares et chers sur le marché.

Lors de la sortie médiatique, le directeur du commerce intérieur, Ousmane Mbaye, il a soutenu que l’approvisionnement du marché en huile serait stabilisé dans la semaine. Mais selon les vendeurs de denrées alimentaires sis au marché » castor le bidon de 20 litres d’huile est le seul qui est introuvable sur le marché. Et si la rareté de l’huile préoccupe les clients, la pénurie du riz et du sucre est une autre préoccupation. En effet ces deux produits se font aussi rares et ont vu leurs prix augmentés.



Pour ce commerçant trouvé au marché castor répondant au nom de Bass Dieng livre minutieusement la situation sur le marché, « l’huile est bien approvisionné sur le marché. Les échos sur la rareté de ce produit ne tiennent pas. Plutôt c’est juste le bidon de 20 litres d’huile qui est indisponible. D’ailleurs, il y en a plus sur le marché. Donc, il y a un retombé sur les taxes et c’est ce qui empêche ce produit d’entrer au Sénégal ».



Par rapport aux prix si l’on se fie de ces dires le prix actuel n’est du bidon de 20 litres n’est pas fixe actuellement, mais auparavant il était à 15 500F CFA mais les prix du 1 litre et du sceau contenant 60 sachets n’ont pas connu de changement. « Je vends l’huile de Jaara, de Jadida et de Laziza. Quant au Lesieur, il n’en a plus en stock. Pour l’huile du Suneor, je pense qu’il n’y a plus assez sur le marché. En tout cas, moi, je n’en détiens plus. Toutes ces marques que j’ai listées ont le même prix. Pour le 1 litre d’huile, il se vend entre 100 et 1200 F CFA. Le sceau de 60 sachets d’huiles est à 16 000 F CFA, le bidon de 5 litres est lui à 5000 F CFA », renseigne Bass Dieng.



Même remarque du coté de ce commerçant du marché Dior qui préfère garder l’anonymat. Selon lui, « l’huile inonde le marché, sauf le bidon de 20 litres. Je pense que sa rareté est dû à la célébration de la fin d’année 2016. A l’étranger presque toutes les entreprises sont en fêtes. Donc elles font leurs soldes avant de prendre congés » a- t-il expliqué.

