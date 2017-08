Appui aux pêcheurs de Guet-Ndar : ça pue le détournement Le président de la République, Macky Sall, avait jugé nécessaire de venir en aide aux pêcheurs de Guet-Ndar, à Saint-Louis, en leur octroyant individuellement la somme d’un million de FCFA et un moteur de pirogue. Mais, cette affaire est en train de mal tournée. Il y a des accusations de détournement. Puisque des gens indus auraient reçu de cet argent exclusivement destiné aux pêcheurs.

A l’en croire, il révélera que des gens qui ne sont pas pêcheurs auraient reçu de cet argent.



« Seule la publication pourrait faire la lumière sur cette affaire car il y a des gens qui ne sont même pas de Saint-Louis, encore moins des pêcheurs, qui ont bénéficié de cet appui ; il s’agit de tailleurs, de menuisiers, des gens qui habitent à Sakal et même Sangalkam », a affirmé, mardi sur Rfm, Sidate Ndiaye revenu de Mauritanie où il résidait depuis 1991.



Il promet qu’après la Tabaski, les pêcheurs concernés vont organiser « une grande marche » pour faire la lumière sur cette affaire.







