Apr Louga: Le Mouvement "Vision Républicaine" de Oumar Badiane s’investit candidat aux Législatives

"Dans le cadre du déroulement de son plan d'actions relatif aux échéances législatives et particulièrement, aux inscriptions massives sur les nouvelles listes électorales, le Mouvement " Vision Républicaine", rappelle un communiqué, aura en trois mois fini d’abattre un travail somme toute laborieux mais rassurant dans une approche de proximité à l'endroit des populations du département de Louga pour les exhorter à aller massivement voter le jour des dites élections".



En effet, souligne le Coordonnateur National de "Vision Républicaine", Oumar Badiane membre de l’Apr, "cette approche de proximité qui était dénommée ‘Les Week-end Républicains et qui ciblait chaque week-end, un quartier aux fins de sensibiliser les populations à la base, mais surtout la jeunesse et les femmes afin que celles puissent s'engager, s'affirmer, et s’acquitter de leur devoir citoyen le jour-j, aura bien porté ses fruits et le Mouvement" Vision Républicaine "a sur ce plan, réussi le pari d'avoir fait enregistrer un taux de 106% d'inscrits".



"C'est d'ailleurs sous ce rapport et en fonction d'une large base politique que M. Oumar Badiane estime que personne dans le département de Louga n'est plus légitime que lui pour postuler à un mandat législatif du fait de l'engagement, de la proximité, de l'accompagnement et de l'assistance du mouvement" Vision Républicaine" aux côtés des populations", poursuit-il.



M. Badiane à ce titre, rappelle que "Vision Républicaine" a été la première structure à mobiliser et initier des séries de formations et de sensibilisation au sujet de l'Acte III de la décentralisation et à l'endroit des populations et des élus locaux afin que ceux-ci s'approprient les avantages qui s'offrent à eux dans ces réformes en termes de compétences transférées".