Apr Louga – Mamadou Mamour Diallo rentre dans les rangs

Le Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo qui avait démarré en solitaire une entrée politique dans la ville de Louga a fini par abdiquer. Il a finalement accepté de cesser de la jouer en cavalier seul pour se ranger derrière le maire, Moustapha Diop, coordonnateur départemental du parti présidentiel dont la représentativité ne fait plus aucun doute.

Mamadou Mamour Diallo qui voulait se faire un nom en politique avait lancé un mouvement et entamé des actions en solo dans sa ville, en organisant des rencontres avec les vieux, les jeunes des Asc et les femmes de son quartier.

Mais en s’activant au sein de la ville, il n’avait pas pris soin de le faire avec l’aval du patron de l’Apr de Louga, ce qui le mettait quasiment en posture d’adversaire politique de Moustapha Diop. Mais face à la détermination de ce dernier qui tenait absolument à marquer son territoire, Mamadou Mamour Diallo a dû lâcher du lest. Reçu par le président Macky Sall en même temps que Moustapha Diop et en présence de responsables nationaux comme Mbaye Ndiaye et maître Oumar Youm, il a accepté de fondre son mouvement politique dans l’Apr et de se mettre résolument derrière l’actuel patron local du parti.

Selon les sources de Dakarposte, c’est le Président Macky Sall qui a demandé à Moustapha Diop de faire une place au sein du parti au Directeur des Domaines, ce que ce dernier a accepté avec joie, surtout dans la perspective de massification du parti. Mais à la condition que Mamour Diallo accepte de devenir un de ses lieutenants. Naturellement ce dernier ne pouvait refuser de saisir la perche tendue en présence du saint des saints et il a donc fini par se résigner à accepter de s’aligner et de renoncer à toute action en dehors des instances du parti à Louga, ce qui impliquait naturellement qu’il mette fin aux activités en solitaire de son mouvement. C’est ainsi que non seulement Mamour Diallo a accepté de fondre son mouvement dans le parti et de s’aligner derrière Moustapha Diop, mais il a aussi concédé à ce dernier le choix de la date de la tenue du meeting qu’il avait prévu pour le 7 janvier prochain. Car Moustapha Diop, en homme politique avéré qui connaît parfaitement son terroir savait déjà que la date choisie par Mamour coïnciderait avec la grande ziarra annuelle de la famille Omarienne de Louga et a donc proposé la date du 15 janvier, ce qui a été accepté.

Fier d’avoir pu réunir ces deux fils de Louga avec la consigne de massification de l’Apr, le Président Macky Sall leur a dit toute sa satisfaction avant de leur annoncer qu’il tenait particulièrement au succès de cette grande manifestation et qu’en conséquence il enverrait son collaborateur le plus proche, le Premier ministre Mahamet Boun Abdallah Dione en personne présider le meeting.

Tout est bien qui finit bien donc pour l’Apr de Louga dont les militants avaient fini d’être irrités par le comportement solitaire de Mamadou Mamour Diallo car ce dernier, en acceptant finalement de rentrer dans les rangs, offre au parti présidentiel une belle opportunité de se serrer les coudes pour mieux affronter les futures échéances électorales et les remporter.





dakarposte.com