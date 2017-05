Apr Touba Moustapha Cissé Lo et Modou Bara Doly en guerre

Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 14:54 | | 0 commentaire(s)|

Tout est parti de la sortie du député, Moustapha Cissé Lo, sur une radio de la place. Le président du parlement de la CEDEAO, comme à son habitude, dans ses envolées, rétorquant à une question de son intervieweur, sur la gestion du président Macky Sall, notamment à Touba, avait déclaré qu’il pourrait faire mieux que Macky Sall dans ce pays. « Je ferais mieux que lui si j’étais à la tête du pays », avait-il révélé.



Suffisant pour susciter l’ire du président du mouvement « Taxawu Macky à Touba », qui lui aussi, à travers une émission radio, a violemment répliqué à ces propos de Moustapha Cissé Lo. Mais la goutte d’eau qui a vraiment fait déborder le vase, c’est lorsque le marabout politicien, sur les ondes d’une radio de la place, alors qu’il répondait à la question du journaliste qui lui demandait son point de vue sur le come-back éventuel de Moustapha Cissé Lo dans le département de Mbacké. « Je ne vois pas l’intérêt de son retour, s’il ne dépendait que de moi, je dirai niet à une telle présence qui pourrait plomber les activités de l’Apr à Touba », lance le président du mouvement « Taxawu Macky à Touba ».



A la suite de ses propos, le marabout aurait subi le foudre de Lo et de son fils, Pape Lo. « J’ai été abreuvé d’injures de toutes sortes, ensuite insulté de mère et de père par Moustapha et son fils qui m’ont appelé à maintes reprises au téléphone pour me menacer également de mort », accuse-t-il.



Selon le marabout, joint au téléphone, hier, par le journal, une plainte contre Moustapha Cissé Lo et son fils pape Lo, a été déposée auprès du procureur de la République. A l’en croire, il ne compte pas s’en limiter à les ester en justice. Selon Serigne Modou Mbacké Bara Doly, il entend également saisir le khalife général des Mourides, Cheikh Sidy Mactar Mbacké, pour lui faire part des éventuelles représailles qu’il aura à prendre contre le « récidiviste », Cissé Lo et sa famille, qui selon lui, se plaisent à insulter les Mbacké Mbacké, à Touba même.



Le journal a vainement tenté de joindre Moustapha Cissé Lo au téléphone.



La Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook