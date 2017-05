Après 17 ans d’infertilité, elle donne naissance à des sextuplés

Adeboye and Ajibola Taiwo ont dû attendre 17 ans avant d’avoir non pas un, mais six enfants. En janvier dernier, le couple a appris la bonne nouvelle. Le papa a alors déclaré à l’équipe hospitalière, être «très excité par cette grossesse». Après une grossesse raccourcie d’environ 4 mois, ces bébés, trois garçons et trois filles pesaient seulement entre 500 grammes et 1 kilogramme, d’après l’Université de VCU à Richmond.



Le directeur de la maternité du centre médical, Ronald Ramus, s’est réjoui de l’incroyable moment passé avec cette famille. Il a par ailleurs félicité la maman qui a dû «manger, dormir et respirer pour sept ». Elle a pu quitter l’hôpital le 18 mai, soit une semaine après la naissance de ses enfants, même si les sextuplés sont toujours gardés à l’hôpital dans le service des prématurés : «J’espère que mes enfants grandiront normalement et pourront dire "J’étais si petit, regardez-moi maintenant !", qu’ils viendront étudier dans cette incroyable université pour aider des familles comme la nôtre».



En 2015, il y a eu près de 4 millions de naissances aux États-Unis, selon le Centre de prévention et contrôle des maladies. Seulement 24 de ces naissances étaient des quintuplages ou d'autres accouchements d'ordre supérieur, soit 0,0006%...



source: parimatch.fr