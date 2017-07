Après BBY, Taxawu Senegaal crie victoire et avertit : "Nous n'accepterons pas la confiscation de notre victoire à Dakar" Rédigé par leral.net le Lundi 31 Juillet 2017 à 14:26 | | 0 commentaire(s)|

A Dakar, après la coalition BBY, Manko Taxawu Senegaal (MTS) revendique aussi sa victoire. La coalition dirigée par Khalifa Sall, déclare avoir noté de «multiples dysfonctionnements et des violations graves » dans le déroulement du vote dans la capitale, mais elle estime que sa «victoire est sans contestation ». « Elle est aussi claire que le soleil de midi sur les allées du Centenaire », ironise Cheikh Mbengue, maire de Dieuppeul – Derklé lors d’une conférence de presse ce lundi.



«Que nul n’en doute. Car nous n’accepterons pas qu’après avoir mis notre maire ( Khalifa Sall, Ndlr) derrière les barreaux pour l’empêcher de participer à cette campagne et pour une deuxième fois, vouloir faire une hold-up électoral. Nous ne l’accepterons pas et nous ferons face aussi bien sur le plan politique que sur le plan juridique… », a-t-il averti.



