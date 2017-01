Après Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye, Luc va-t-il tourner le dos à la lutte avec frappe? Aphone depuis le début de la saison en matière d'organisation de combat, le promoteur Luc Nicolai marque le pas dans l'arène. Une posture semblable à celle adoptée par les promoteurs Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye ces dernières années dans la lutte avec frappe.

Les dinosaures des promoteurs sont aux rabais depuis quelques saisons. Actuellement, Luc Nicolai a rejoint la paire Gaston Mbengue et Aziz Ndiaye pour former le nouveau trio des bailleurs qui commencent à tourner le dos à la lutte avec frappe. Le Don King de l'arène Gaston Mbengue a été le premier à prendre ses distances. Ces trois dernières saisons, il a organisé très peu de journées dans l'arène. La saison dernière, il était en coproduction avec Aziz Production pour le combat entre Yékini de l'école de lutte Ndakaru et Lac de Guiers 2 de l'écurie Walo. De puis Gris Bordeaux de Fass / Mohamed Ndao Tyson de Boul Faalé, le promoteur Aziz Ndiaye avait annoncé au minimum un combat par saison . La saison dernière, il avait respecté sa parole en signant uniquement la dernière sortie de Yékini dans l'arène contre Lac 2, vainqueur de ce duel livré le 24 juillet dernier au stade Demba Diop.



Sans omettre une journée à Kaolack opposant Baboye de l'écurie Haal Pulaar à Baye Mandione de Thiaroye Guem Sa Bopp. Le cercle des grands promoteurs ayant perdu leur territoire dans le milieu de la lutte avec frappe s'agrandit avec Luc. le principal collaborateur de Gfm Entertainment semble lâcher la lutte avec frappe en décrétant la mort de cette discipline. Le promoteur de l'alternance a quelques griefs contre la lutte avec frappe. Sa déclaration présage une rupture éventuelle de Luc Nicolai avec la lutte avec frappe. Ce divorce serait une très grosse perte pour l'arène. Suivant les traces de Gaston Mbengue , Luc Nicolai a beaucoup apporté à la lutte. En termes de notoriété, d'investissements, de vulgarisation et d'innovations.



Beaucoup de lutteurs ont atteints une ascension financière grâce à Luc Nicolai. Mbour est devenu une plaque tournante de cette discipline grâce aux nombreux galas qu'il y organisait chaque saison. Luc Nicolai semble s'éloigner de son passé si élogieux dans l'arène.



Pour cette saison, il n'a pas encore officialisé un combat. Luc est juste en partenariat avec GFM Entertainment, la structure productrice du duel Sa Thiès de Double Less / Ness de Lansar.



