Après Grand-Yoff, la Coalition BBY dans le fief de Bamba Fall

La sixième journée de campagne n’a pas été de tout repos pour la coalition Benno Bokk Yakaar de Dakar. La caravane de Youssou Ndour, Mame Mbaye Niang et Cheikh Bakhoum qui sillonnait les rues de la Commune de Grand-Yoff, base politique de khalifa Sall, s’est heurtée hier, à celle de Mankoo Taxawu Senegaal, occasionnant de nombreux blessés.



Malgré cet affrontement violent, la Coalition BBY ne compte pas revoir son agenda. Ce samedi, elle se rendra dans le fief politique de Bamba Fall, un inconditionnel du maire de Dakar.



« A 15 heures, on sera à la Médina », déclare Mame Mbaye Niang. Refusant toute « provocation », le ministre de la Jeunesse indique que « (l’opposition) bat campagne normalement dans l’ensemble des communes du Sénégal » et ses militants « n’ont jamais été attaqués » avant d’ajouter que : « la courtoisie et le jeu démocratique voudraient qu’ils nous rendent la pareille ».



Du reste, le responsable politique de l’Apr invite l’Etat à prendre ses responsabilités car signale-t-il dans les ondes de la Rfm : « en tant que militants, on ne va pas changer notre agenda en fonction de personnes qui ont envie de semer la violence ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net