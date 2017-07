Après Kolda, Sédhiou fait allégeance à Wade (Vidéo)

Arrivé dans la capitale du Fouladou aux environs de 13h, le Pape du Sopi a été accueilli par une marée humaine de l’aéroport au centre-ville. Fabouly Gaye alias « Ndinding Manso » et Cie ont réussi le pari de mobilisation. Et Me Wade a tenu à les féliciter publiquement, pour l’accueil en grande pompe au niveau de l’ancienne gare routière.



Comme s’ils ne voulaient pas se séparer de leur hôte de marque, les militants et autres sympathisants et nostalgiques l’ont suivi pendant longtemps sur la RN6 que son cortège a emprunté pour se rendre à Sédhiou, où une aussi grande mobilisation l'attendait. Le discours des populations n'a trop pas varié. "Goorgui réthiou nagnou" scandaient les populations déchaînées sur la route principale. Regardez !!!