Aprés Paris, Macky Sall se rend à Abidjan pour la Conférence internationale sur l'Emergence

Le président de la République Macky Sall participera mardi à Abidjan, à l’ouverture de la Conférence internationale sur l’émergence.



En provenance de Paris, Macky Sall et son épouse sont arrivés ce lundi à 17 heures (heure locale), à l’aéroport international Félix Houphouët Boigny d’Abidjan, où ils ont été accueillis par le Président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Une délégation sénégalaise était aussi présente sur les lieux pour accueillir le président Sall.



Après les honneurs militaires et les hymnes nationaux, les deux chefs d’Etat et leurs deux épouses ont regagné le salon d’honneur.



Après un bref entretien, M. Ouattara et son hôte se sont retrouvés à l’hôtel Sofitel Ivoire où loge le couple présidentiel.



Macky Sall quittera la capitale économique ivoirienne après l’ouverture de cette rencontre où sont attendus plusieurs chefs d’Etat.