Après avoir agressé une étudiante à Sacré-Cœur 3: Deux agresseurs sévèrement battus et envoyés à l’hôpital général de Grand-yoff

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juillet 2017

S’il ya des gens qui risquent de ne pas oublier de sitôt, la sévère correction qui leur a été infligée dans la nuit du 3 juillet, c’est bien Eric Gomis et son acolyte Mamadou Sow. Faisant de l’agression un métier, les deux malfrats qui étaient armés de couteaux et qui étaient à bord d’un scooter, s’en étaient pris à une étudiante.



Mais après leur forfait, ils ne sont pas allés loin, puisqu’ils ont été rattrapés à hauteur du terminus de liberté 6, après une panne de leur moto. Sévèrement corrigés, ils se ont tous les deux retrouvés avec de blessures à la tête et au visage.



Et il faut dire n’eut été la prompte intervention de la police qui a été avisée de la situation par un anonyme, le pire se serait produit. D’ailleurs, vu la gravité de leurs blessures, ils ont dare-dare été acheminés à l’hôpital général de Grand-Yoff, pour y recevoir des soins.



Devant les enquêteurs, l’étudiante qui a été victime d’agression, a soutenu que la nuit des faits, elle revenait du restaurant ‘’chez Joe’’. Il était 20h. Arrivée à hauteur du restaurant ‘’Yankee’’, dit-elle, elle a était interceptée par deux hommes qui étaient à bord de leur scooter. Et avant qu’elle ne réalise qu’elle avait affaire à des agresseurs, ces derniers lui sont tombés dessus.



Armés tous les deux de couteaux, ces derniers ont usé de la menace, afin de lui arracher son sac qui contenait son portable, la somme de 17 000 francs et divers objets. Leur forfait accompli, ces derniers sont aussitôt montés sur leur scooter avant de s’éloigner.



Ayant poursuivi ses agresseurs avec des cris ‘’au voleur’’, la jeune fille a finalement, ameuté tous les riverains, mais encore, les conducteurs de taxi qui étaient dans les parages. Automatiquement, ces derniers se sont lancés à la poursuite des agresseurs, qui ont finalement été rattrapés à hauteur du terminus de Liberté 6.



La malchance de Mamadou Sow et son acolyte, c’est qu’après quelques minutes de course, leur scooter est tombé en panne. Mais devant les enquêteurs, ils ont signalé qu’ils sont tombés après avoir heurté un véhicule. Ce qui les a empêchés de poursuivre leur route.



Interrogés sur l’agression, ils n’ont pas tenté de nier les faits. Ils ont, en effet, fait des aveux circonstanciés, même s’ils ont nié la possession d’armes blanches. Une version qui reste à prouver puisque l’étudiante a juré la main sur le cœur, qu’ils étaient armés.



Finalement, ils ont tous les deux été déférés au parquet, pour flagrant délit de vol à main armée commis la nuit avec usage d’armes blanches.



