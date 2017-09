Après avoir engrossé une fille de 14 ans : Il refuse d’assumer la paternité de l’enfant et abreuve d’injures ses parents Elle a 14 ans. Et elle traîne déjà une grossesse. Mais ce qui est le plus écœurant dans son sac, c’est ce que celui qu’elle a pointé du doigt, refuse d’assumer la paternité de l’enfant. Et comme si cela ne suffisait pas, ce dernier a abreuvé d’injures les parents de la fille qui venaient lui annoncer la nouvelle.

Dans cette affaire, les parents de la victime ne demandent qu’El Hadji Abdou Fall prenne ses responsabilités et reconnaisse la paternité de la grossesse que porte leur fille.

Mais de l’autre coté, ce dernier continue de se braquer. Pis, il est même devenu menaçant, au point d’abreuver d’injures les parents de la fille dont le tort a été de venir lui annoncer la nouvelle. Mais également, lui dire que l’enfant naitra dans quatre mois. Voyant que les négociations ne pouvaient les mener nulle part, ces derniers n’ont pas hésité à saisir la justice.

Poursuivi pour les délits de pédophilie et détournement de mineure, il sera jugé le 25 septembre prochain. Mais en attendant, il n’a pas nié les griefs que lui reproche ‘’sa belle-famille’’. Il a, en effet, reconnu qu’il entretient une relation amoureuse avec la fille de 14 ans. Et comme tous les couples, dit-il, il profitait de leur moment d’intimité pour entretenir des rapports sexuels avec sa dulcinée. Ce qui a naturellement débouché sur une grossesse qui a aujourd’hui 6 mois. Mais en apprenant la nouvelle, il a piqué une colère noire, allant même jusqu’à user de menaces. La famille de la jeune fille, qui est décidée à mettre au clair cette affaire, a expliqué dans sa plainte, qu’en plus des injures, le mis en cause est même allé jusqu’à le traiter de prostituées.

Entendue à son tour, la victime S.W a tenu à dire que le sieur Fall est son petit ami et elle l’aime beaucoup. Elle a, à ce propos, précisé à l’enquête qu’elle a arrêté les études en classe de cm1 et qu’elle ne fait plus rien maintenant. Interpellée sur les moments où elle allait trouver Fall, la victime a noté que c’était toujours à l’heure de la descente, qu’elle allait retrouver son amant dans sa maison. Et à chaque fois, dit-elle, ils entretenaient des rapports sexuels avec lui.

L’affaire sera jugée le 25 septembre prochain.

