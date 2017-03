Après avoir été avec 800 hommes, elle propose 10 millions et une voiture à celui qui souhaite l’épouser L’équivalent de 10 millions de francs Cfa et une voiture à quiconque souhaite l’épouser. Voici les conditions d’une fille qui veut refaire sa vie.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2017 à 12:07 | | 1 commentaire(s)|

Une information postée par la page rumeur d’Abidjan. Elle confie : « Quand j’avais 21 ans, je suis allée en Suisse poursuivre mes études de droit et finances, vu que je suis allée grâce à une bourse d’études, j’ai dû arrêter à mi-parcours, faute de moyens financiers. J’ai fait la rencontre d’un monsieur qui m’a embauché comme servante dans son bar, là j’ai commencé à faire la prostitution. Ça fait déjà 7 ans que je me prostitue, j’ai couché avec plus de 800 hommes et j’ai avorté plus de 250 fois. Pendant ce temps, j’ai gagné plus 800 000 euros ».



La jeune dame de poursuivre, « après consultation, mon médecin m’a fait comprendre que je ne pourrais plus concevoir à cause de multiples avortements. Malgré tout cet argent, je n’arrive pas à trouver du bonheur, cela fait quatre ans qu’aucun homme ne me satisfait au lit. Les hommes sont dégoûtes de ma nudité, ma vie est une misère. Je suis prête à être une bonne femme au foyer à celui qui m’épousera. En même temps, j’offre 15 000 euros (10 millions de FCFA), une voiture et une maison à celui qui me rendra heureuse ».



Source Vox Populi

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook