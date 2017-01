Après avoir exigé la tenue d’un congrès : Les libéraux de Saint Louis votent Karim secrétaire général et Wade président Grincements de dents dans les rangs du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Saint-Louis. Les militants, lors d’une assemblée générale présidée par Ameth Fall Baraya, ont exprimé leur amertume vis-à-vis de la manière dont le Pds est géré actuellement.

Sans détours, les militants à la base et certains responsables du département ont manifesté leur courroux de voir la léthargie dans laquelle s’enlise leur parti. Désormais, ces militants libéraux de Saint-Louis disent tout haut qu’ils veulent la tenue dans les plus brefs délais du congrès. «Il faut qu’on le tienne pour savoir où aller et qui fait quoi, afin d’éviter les frustrations et se préparer d’abord pour les législatives et ensuite la présidentielle», ont-ils, quasiment dit à Ameth Fall Baraya.



Ce dernier a aussi reçu des missiles de la part des militants. Les libéraux lui reprochent le manque de partage d’informations venant du directoire national du Pds. Pire, les « bleus » du département accusent leur patron local de ne pas descendre assez à la base. Des reproches acceptés par Ameth Fall Baraya.

Prenant la parole, Baraya a souligné qu’il va bien tenir en compte les reproches des militants. Et l’assemblée générale de proposer comme futur secrétaire général du Pds Karim Wade et Me Abdoulaye Wade comme président. Les militants libéraux de Saint-Louis, par la voix de leur secrétaire général Ameth Fall Baraya, veulent désormais une entente entre eux et les karimistes.



« A Saint-Louis, nous travaillons avec les karimistes et non à leurs côtés. Ces derniers vont être impliqués dans les activités du parti », dira Baraya. En effet, les jours derniers, le camp des karimistes, dirigé à Saint-Louis par Mayoro Faye, avait dénoncé la léthargie du Pds à Saint-Louis avant de tirer sur Ameth Fall Baraya.



Aussi le Pds de Saint-Louis a demandé à Karim Wade de revenir dès ce mois de janvier au Sénégal pour la mobilisation du parti, afin de faire face à Macky Sall et surtout pour éviter que sa candidature ne soit invalidée par l’actuel locataire du palais présidentiel.

Profitant de la fin de l’année, les militants ont dressé un tableau sombre de la gestion de Macky Sall, avant de prédire sa défaite à Saint-Louis pour les législatives à venir.



