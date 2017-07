Après dix-sept jours de campagne dans les régions, Dionne engage la bataille de Dakar

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, vient de boucler une tournée nationale dans le cadre de la campagne électorale pour les législatives de 2017. Il a fait le tour du pays en mettant en exergue les réalisations du régime du Président Macky Sall.



Au bout de dix sept jours, loin de Dakar, pour se confronter aux doléances des populations, leur expliquer les orientations de l’Etat du Sénégal et exposer le bilan du Président Macky Sall, son mentor, M. Dionne s’apprête désormais à retourner dans la capitale. Non pas pour se reposer mais plutôt pour expliciter, démontrer et convaincre les populations de la capitale, sur l’importance d’un vote en faveur de Benno Bokk Yakaar.



Ainsi, ce mercredi 26 juillet 2017, après un rapide tour à Thiadiaye, la caravane de la tête de liste Benno s’ébranlera vers Dakar. Deux meetings y sont prévus. D’abord à Bargny, puis à Rufisque. Avant de boucler la boucle, par une caravane dans le département de Dakar et deux grands rassemblements, respectivement, à Pikine et Guédiawaye.



En fervent mouride, mais surtout parce que conscient du poids électoral que représente le département de Mbacké, le porte-drapeau de Benno Bokk Yakaar y a effectué sa première sortie dés le lendemain de l’ouverture de la campagne. Une première qui lui a permis de dévoiler ses talents d’orateurs et surtout, d’homme politique.



Un homme politique moderne qui s’appuie sur les faits pour étayer son argumentaire. Les Sénégalais, en cette période où le Premier ministre est exposé, mis au-devant la scène, ont découvert, un homme d’une urbanité exquise, avec de l’autorité sans être cassant, fidèle et plein de vertus. Ils ont également apprécié un meneur d’hommes, quelqu’un d’endurant mais aussi de très pointilleux avec une parfaite maîtrise des dossiers de la République.



De Kédougou, la région la plus éloigné de la capitale, à Thiès, en passant par Matam, Tambacounda, la Casamance, le Centre et Saint-Louis… toutes les parties du pays ont été sillonnées par la délégation de Boun Abdallah Dionne. Dans l’espoir d’asseoir une majorité qualifiée pour Bby au soir du 30 juillet 2017.