Après l’élimination des "Lions" à la CAN au Gabon, les factures de la délégation sénégalaise font du bruit

Le Dage fait courir l’hôtelière qui lui fait passer un sale quart d’heure et le menace d’interdiction de sortie du territoire, un compatriote paye la note pour le tirer d’affaires



Qui disait que la campagne sénégalaise pour la Can 2017 était bien organisée? Il n’en est rien. Et c’est le ministre Matar Bâ rentré depuis dimanche, qui doit avoir des sueurs froides. Son Dage à qui il aurait donné des instructions fermes de payer les factures, quand il rentrait, a visiblement passé outre ses injonctions. Le reliquat de 31 millions de la facture globale de 61 280 000 Fcf dûs à l’hôtel, (de la délégation ministérielle) a créé aujourd’hui une vive polémique entre le Dage et notre compatriote Alassane Diop qui en plus d’avoir joué les intermédiaires entre les deux parties, a préfinancé beaucoup de dépenses de la délégation sénégalaise. Mais il a eu ensuite du mal a entrer dans ses fonds.



L’hôtel ou logeait la délégation ministérielle n’était toujours pas payé ce mardi matin. Et pour cause, le Dage refuse de mettre la main à la poche. Car contestant les factures qui lui ont été présentées. Une attitude intolérable pour la propriétaire de l’hôtel. cette dernière, épouse du patron de la garde république gabonaise, s’est présenté hier soit à l’hôtel, où il a traité le Dage de tous les noms et l’a même insulté, selon Mr Alassane Diop, un compatriote travaillant à la présidence gabonaise et qui servait d’intermédiaire entre les deux parties.



Et ce dernier qui s’est présenté à la presse hier, d’affirmer que la dame a menacé le Dage d’interdiction de sortie du territoire, tant qu’elle n’aura pas reçu son argent. Et c’est convaincu que cette dernière en est capable, qu’il a pris sur lui, la responsabilité de payer la note. « La dame a dit au Dage, vous ne quittez pas ici. On est resté jusqu’à 22 h. Elle l’a traité de tous les noms; elle l’a insulter, elle a tout dit. C’est moi-même qui était là pour calmer la dame. Finalement la dame a dit : je vais partir à cause de tonton. il m’appelle tonton. Mais demain, s’il ne me donne pas mon argent, il ne quittera pas le territoire gabonais », raconté Mr Diop. Qui explique qu’il a dû agir pour éviter un problème plus sérieux. « J’ai pris mon chèquier et j’ai fais un chèque de 31 280 000 que j’ai donné à la dame. Je connais l’affaire. Si je n’avais pas payé les 31 millions, il ne quitterait pas le pays et cette nuit, on allait appelé les forces de sécurité, pour le prendre », dit-il.



Et il n’y a pas que des problèmes avec l’hôtel. Mr Diop soutient que c’est le cas pour acheter du carburant pour l’avion qu’il avait obtenu gracieusement du patron de garde républicaine gabonaise, pour le transport des sénégalais sur Franceville. Sur les 12 millions pour le carburant de 4 rotations, on lui devait encore pas moins de 500 000 Fcfa. Les billets d’avions qu’il a préfinancés à hauteur de 1,5 millions ne sont pas aussi remboursés par le Dage. Même le premier repas des Lions à Bongoville a été réglé par lui. En effet, rien n’était prévu, alors que l’équipe devait revenir du Congo. Il a fallu qu’il contacte en catastrophe sa fille à Libreville, qui a fait les provisions, pour plus d’un million, qu’il a fait acheminer par avion.



Par ailleurs, le tailleur qui a confectionné les drapeaux pour la maison Sénégal et les supporters attendait toujours sa paye.



Le Dage nie en bloc



Interpelé sur les déclaration de Mr Diop, le Dage Amadou Tidiane Fall a dégagé en touche. Il affirme qu’au moment où il parlait au journaliste (vers 15h) il ne devait plus rien à l’hôtel et à notre compatriote qui avait financé des dépenses à sa place. Alors que ce dernier qui a quitté les lieux moins d’une heure avant lui, affirmait le contraire. Et contrairement à Mr Diop qui est venu avec des factures à l’appui. le Dage n’a montré aucune preuve des payements et remboursement qu’il dit avoir fait. Il s’est juste contenter de souligner que si Mr Diop n’avait pas d’assurance d’avoir son argent, il n’allait pas régler le reliquat de 31 280 000 Fcf de l’hôtel.



En outre, il reconnait avoir contesté certains éléments de la factures comme les 4 jours supplémentaires, (la délégation est partie plutôt que prévue).



Mbaye Thiandoum et Cheikh Tidiane Ndiaye



(envoyés spéciaux à Franceville Jotay.net)

