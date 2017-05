Après l’interdiction du préfet, le Guédiawaye FC attend la décision de la Ligue

Hier, le Guédiawaye FC s'est vu notifier par la LSFP, la reprogrammation au 3 Mai 3017, de son match retard contre le Casa Sports comptant pour la 6e journée du championnat national de football professionnelle de la Ligue 1. Avant de partir à Ziguinchor, Guediawaye FC a été en contact régulier avec le Casa Sports qui a toujours confirmé son intention non seulement de ne pas jouer ce match mais également, de ne pas s’impliquer dans son organisation tout en dégageant ses responsabilités en cas de troubles occasionnés si le match était organisé par une quelconque entité.



Deux correspondances ont été envoyées par le Casa Sports dans ce sens au préfet le 17 avril et à la LSFP le 28 avril 2017.



Ainsi, Guédiawaye FC a saisi la Ligue professionnelle de football (LSFP) pour non seulement s’étonner que la programmation soit maintenue malgré cette lettre du Casa Sports, mais aussi pour lui demander de leur dire comment la sécurité serait assurée si le club qui reçoit et organise, refuse la programmation. Sans réponse claire de la LSFP.



Lors d’un point de presse à la mi-temps du match contre stade de Mbour, le dimanche 30 avril, un courrier du préfet du préfet interdisant la tenue du match, considérant que les conditions ne sont pas réunis pour organiser la rencontre, a fait savoir un communiqué de Guédiawaye FC.



Sur ce, le Guédiawaye Fc prend acte et attend que la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel statue sur le cas dans les meilleurs délais afin que les deux équipes soient fixées sur leur décision et de préférence avant la prochaine journée de championnat prévue ce week-end.



Avec cette décision de ne pas organiser le match malgré la reprogrammation de la Ligue pro, Casa Sports pourrait perdre les trois points par forfait. Leur adversaire Guédiawaye FC est arrivé à Ziguinchor aux alentours de 11h, hier mercredi. Les responsables du club ont rencontré les délégués et le commissaire du match.





Thierno Malick Ndiaye