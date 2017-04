Après la mort de Diana, les "deux ans de chaos" du prince Harry

Régulièrement, le prince Harry rend hommage à sa mère. En déplacement, il ne manque jamais une occasion de rappeler les combats de la princesse Diana, mais rarement, le petit frère de William accepte de parler de ses propres batailles personnelles.



Après le décès tragique de sa mère, Harry, qui était encore tout jeune, a dû surmonter son deuil sous le regard des médias du monde entier. A l'occasion du premier podcast de la journaliste du «Telegraph» Bryony Gordon, le prince Harry a raconté les années qui ont suivi la tragédie. «Je peux dire sereinement que perdre ma mère a 12 ans et bloquer toutes mes émotions pendant ces 20 dernières années a provoqué des conséquences sérieuses sur ma vie personnelle mais aussi dans mon travail», explique-t-il.



Et le beau-frère de Kate de continuer : «Ma façon de vivre mon deuil a été de m'enfoncer la tête dans le sable, en refusant ne serait-ce que de penser à ma mère, parce que, pourquoi cela aurait-il aidé? J'ai été plusieurs fois très proche de craquer complètement».

"Aujourd'hui, je vais bien"

Après des années à retenir ses émotions, le prince Harry a finalement dû se confronter à la réalité, lorsqu'il a grandi. A la vingtaine, commente-t-il dans son interview, il a fait face à «deux ans de total chaos». «J'étais sur le point de frapper quelqu'un», se souvient-il, indiquant qu'il a alors décidé de se mettre à la boxe pour canaliser sa colère. «Cela m'a vraiment sauvé», assure-t-il. C'est à cette époque que les scandales autour de lui ont commencé à éclater. Bagarre dans les bars, costume de soldat nazi lors d'une soirée déguisée, frasques à Las Vegas… les polémiques autour du jeune homme ont longtemps fait trembler la Couronne britannique.

Et c'est sous les conseils de William, alors âgé de 28 ans, qu'il a accepté de commencer à suivre une thérapie. «Ecoute, il faut vraiment que tu te confrontes à tout ça. Ce n'est pas normal de croire que rien de tout ça ne t'affecte», lui a-t-il dit. Maintenant, Harry l'assure, il se sent mieux. «J'ai passé la majorité de ma vie à dire "je vais bien"… et la plupart d'entre nous n'est pas prêt à aller plus loin. Aujourd'hui, je vais bien», même s'il le reconnait, il s'est senti «un peu nerveux» à propos de cette interview.



«J'ai parfois un poids dans la poitrine, mais sinon, ça va», explique celui qui se dit désormais, prêt à avoir des enfants. Il se sent également capable de vivre une vie de couple apaisée, lui qui est amoureux depuis plusieurs mois de la comédienne américaine Meghan Markle. «Après tout, le processus de ces deux ou trois dernières années, je suis maintenant capable de prendre mon travail au sérieux, mais aussi ma vie privée, et de me donner à fond dans ce qui a vraiment de l'importance.»

S'il a choisi de se confier ainsi sur son mal-être, c'est pour aider les autres et leur faire comprendre qu'il faut parfois accepter de ne pas être heureux, pour aller mieux: «C'est une question de timing. Pour moi, cela a été mon frère, béni soit-il, qui a été d'un incroyable soutien. Il n'arrêtait pas de me dire que ça n'allait pas, que ce n'était pas normal, que je devais parler à quelqu'un. Mais le timing n'était pas bon. Vous devez le sentir au plus profond de vous, vous devez aussi trouver la bonne personne pour en parler.»



Paris Match