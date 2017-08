Après la proclamation définitive des résultats des Législatives: Gakou pense déjà aux prochaines échéances

Le Grand Parti qui s'est réuni en Assemblée Générale extraordinaire ce mercredi 16 Août 2017, sous la présidence effective du Président Malick Gakou, compte activer tous les leviers de la remobilisation en perspective des futures échéances électorales.



Dans un communiqué rendu public, les militants du GP ont rappelé que ce jeudi 17 Aout 2017, marquera le deuxième anniversaire du Grand Parti. Une occasion saisie « pour féliciter le Président Malick Gakou pour son leadership et l’ensemble des responsables pour le travail de titan effectué à la base depuis deux ans ».



Exprimant à "l’ensemble des militants et sympathisants sa fierté d’être accompagné par des femmes, des jeunes et des hommes aussi valeureux et dévoués dans la réalisation de l’idéal de justice, de progrès et de solidarité qui nous unit", Malick Gakou a demandé "à tous ses responsables dans les départements, les communes, les villages et dans la Diaspora, d’activer tous les leviers de la remobilisation en perspective des futures échéances électorales".



Par ailleurs, l’Assemblée générale a donné mandat au Président Malick Gakou : « de reprendre la Caravane de l’espoir afin de poursuivre le maillage du territoire national et dans la Diaspora, à partir du mois d’octobre 2017; de convoquer le Comité Directeur du parti dans la deuxième quinzaine du mois de Septembre 2017 ; d’engager le parti dans des discussions avec toutes les Forces vives de la Nation ; d’organiser des réunions hebdomadaires du Bureau Politique afin d’accélérer la structuration du parti ; de convoquer le 1er Congrès ordinaire du parti durant le premier trimestre de l’année 2018 ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net