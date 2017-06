Après la publication des listes : Me Nafissatou Diop Cissé rassemble la classe politique à Kaolack

Kaolack- Si Me Nafissatou Diop Cissé, la célèbre notaire voulait pacifier l’espace politique régional pollué par la publication des listes des investitures pour les législatives, l’instant d’un après-midi, elle aura réussi son coup.



Dans le cadre de la 3e édition de la conférence religieuse de l’association Femme pour la Tolérance, la Solidarité et la Paix (FTSP), dont elle est la présidente, elle a pu réunir dans une même enceinte, des personnalités politiques de la coalition au pouvoir et celles de l’opposition.





En effet, Mame Diarra Diaw, responsable régionale des femmes de Bokk Gis Gis, qui est aux premières loges sur la liste départementale de la coalition Gagnante Wattù Senegaal, était à coté de Moustapha Naby Dia, bien placé sur la liste de l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye. D’éminents membres de l’opposition devisant calmement avec le ministre Diène Farba Sarr, parrain de la manifestation, venu avec une forte délégation de l’Alliance Pour la République (APR).





Un rassemblement sous le signe de la diversité politique et religieuse avec la présence de plusieurs figures religieuses du Saloum à l’instar de l’imam ratib de la grande mosquée de Leona Niassene, la femme de Serigne Mountakha Mbacké, le khalife de Porokhane, celle de Serigne Abdou Karim Mbacké et le représentant de l’imam de Médina Baye. "La politique ne doit pas être un obstacle à l’unité de toutes les filles et fils du Saloum autour de l’émergence économique et social de notre région autour des valeurs de tolérance, de solidarité et de paix prônée par notre Association.





Que des responsables politiques puissent transcender les clivages partisans pour répondre favorablement à notre invitation, qui plus, est dans un contexte de crispation politiques, est à saluer ", s’est félicitée la présidente du Conseil d’administration du Fonds Souverain des Investissements Stratégiques (FONSIS) en marge de la conférence religieuse sur le thème : « Le rôle de la femme dans l’Islam » animée par Zeyda Fatou Bintou Diop.





Une manifestation qui s’est tenue au lendemain de la publication des listes des investis pour les Législatives et qui a fait réagir l’initiatrice de la rencontre : «D’abord, il faut féliciter les investis de tout bord, notamment au sein de notre coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). En ce qui me concerne, je n’étais candidate à rien et je fais confiance au Président de la République sur la justesse de ses choix », a-t-elle précisé devant un public nombreux venu répondre à l’invitation de son association. Plusieurs cadeaux lui ont été remis par les parrains et marraines de la conférence religieuse.







