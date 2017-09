Après la sextape de Valbuena, Layvin Kurzawa (PSG) victime de chantage avec un vidéo compromettante

Le monde du football français est à nouveau touché par un chantage à la video, mais pas de sextape cette fois-ci. Plus de deux ans après le déclenchement de l'affaire Valbuena , c'est au tour de Layvin Kurzawa d'être concerné. Europe 1 révèle que le défenseur international du Paris-Saint-Germain, a fait l'objet d'un chantage qui remonte à cet été et qui n'a pas abouti.



Plusieurs malfaiteurs ont réussi à se procurer une vidéo sur laquelle le jeune footballeur de 25 ans s'en prendrait ouvertement à Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus. La séquence, censée rester privée, aurait été tournée à l'occasion d'une sortie dans un bar à chicha parisien avec des amis.



Filmés par un téléphone portable, les propos et gestes déplacés de Layvin Kurzawa ont très vite circulé, tombant entre les mains de ses maîtres-chanteurs qui lui réclamaient de l'argent, 100 000 euros. Face aux menaces, le joueur du PSG n'a pas alors pas tardé à prévenir la police, qui s'est chargée de mener l'enquête avec efficacité.





Le plan pour démasquer les malfaiteurs est simple, le même que celui utilisé dans l'affaire Valbuena. Un agent de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) s'est fait passer pour un intermédiaire auprès des maîtres-chanteurs, fixant un rendez-vous auquel personne ne s'est jamais rendu.



Mis sur écoutes, les malfrats dévoilent ensuite qu'ils prévoient d'agresser Layvin Kurzawa à la sortie de son domicile situé dans les Yvelines, pour lui soutirer directement de l'argent. Trois suspects sont interpellés en flagrant délit lors de cette tentative d'agression et deux autres le sont quelques semaines plus tard.



Ce sont finalement cinq hommes qui sont mis en examen dans cette affaire, dont deux ont été placés en détention provisoire, dans le cadre d'une information judiciaire, confiée à une juge d'instruction de Versailles.