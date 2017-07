Après la sortie de la Délégation Générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam, les voyagistes privés listent leurs regrets…

La Délégation Générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam a sorti, récemment, un communiqué à l’intention des Organisateurs Privés du Pèlerinage et au large public , en date du 03 juillet 2017, et référencié 0291/MAESE/DGP/DG/SP/gld, dans lequel, il enjoint «les privés» d’indexer leur package (pèlerinage standard) sur celui de la mission dans la fourchette de plus ou moins 10 %, faute de quoi des sanctions s’abattraient sur eux. De telles directives sont jugées déplorables par les OPP (Organisateurs Privés du Pèlerinage). Dans un communiqué, ils émettent toute une série d’interrogations et une foule de regrets tout en déplorant une rupture de la concertation et du consensus qui a prévalu, jusqu’ici, entre la DGP et les organisateurs privés.



La première interrogation concerne le nouveau prix standard arrêté par la DGP (2 600 000) alors que les garanties bancaires demandées par elle aux privés s’appuyaient sur le package de l’état, initialement arrêté à 2 800 000 francs.



La deuxième a trait au rapport entre le prix du public et celui du privé quand on sait que c’est le pèlerin de ce dernier qui supporte toutes ses charges de fonctionnement là où le contribuable sénégalais prend en charge les frais de fonctionnement de la DGP, du siège aux multiples missions, des frais d’encadrement (voyages et perdium)

Qu’est ce qui a pu changé la position du DGP qui, lors d’une Assemblée Générale convoquée le vendredi 12 mai 2017 dans l’enceinte du CERFI, reconnaissait devant tout le monde que l’inflation sur les prix du loyer, était de l’ordre e 25 à 30 %, ajoutée à l’augmentation du taux du rial qui est passé de 163.5 en 2016 à 169 en 2017 et de l’application de nouvelles taxes par le Royaume Saoudien (occupation de tentes de Arafat taxé 500 Rials soit 84 000 francs CFA en 2017, par exemple).

Les différences notées dans la prise en charge des pèlerins au point de vue hébergement, restauration mais aussi encadrement de proximité et de durée de séjour à Médine, entre la mission et les privés, ne valent pas plus que les «10%» décrétés par le DGP ?



Le coût du pèlerinage (2 600 000 francs) appliqué par la DGP à «ses» pèlerins est il réellement la somme de tous les coûts de tous les postes de dépenses ?

Le communiqué sus-visé n’est il pas le fruit d’une volonté de remise en cause de l’option des autorités de la république de privatiser ou libéraliser le pèlerinage ?

Si le DGP déplace 20 encadreurs pour 1000 pèlerins, les privés sont entre 5 et 20 encadreurs pour des quotas de 10 à 230 pèlerins (faites le rapport !)

En 2016, la DGP a déplacé quatre (04) médecins pour 1500 pèlerins contre 43 médecins ou personnel de santé par les privés, faites le rapport !

La libéralisation induit la loi de l’offre et de la demande et le rapport qualité / prix. Le choix est individuel, personnel et libre.

Les pèlerins potentiels savent depuis toujours que la structure étatique qui organise le pèlerinage pratique des prix inférieurs à ceux des organisateurs privés. Et pourtant, ils choisissent dans leur écrasante majorité d’aller vers les privés et, cela est significatif.



L’enjeu du pèlerinage 2017 se situe ailleurs, c’est-à-dire dans le très grand retard enregistré dans le calendrier des opérations qui fait que, pour la première fois, au début du mois de Chawwal, le Sénégal est le seul pays au monde à être absent du « portail électronique » saoudien.

La communauté du pèlerinage, à laquelle a appelé le DGP à toutes les occasions ne se construira pas dans la confrontation et l’exclusion, mais dans le dialogue participatif, sincère et constructif auquel tous les organisateurs privés adhérent.

Les Organisateurs Privés du Pèlerinage