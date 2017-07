Après le Conseil départemental, Macky Sall arrache à Aïda Mbodj le maire de Bambey, Gana Mbaye L’actuel maire de Bambey, Gana Mbaye, est devenu désormais ex compagnon d’Aida Mbodj. Et ce, après avoir rallié le camp présidentiel. La nouvelle a été confirmée, à l’instant même, au cours d’un point de presse tenu dans ladite localité, par le principal intéressé.



Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2017

Face à la presse, le nouveau compagnon du Président de la République, Macky Sall a invoqué : «j’ai tourné, définitivement, le dos au Parti démocratique sénégalais (Pds). En revanche, je m’engage, désormais, à soutenir le Président Macky Sall aussi bien dans les élections législatives que dans la Présidentielle qui se profile à l’horizon».



A l’en croire, son ralliement a été motivé par les promesses que lui ont faites le locataire du Palais de la République, et parmi lesquelles, l’on peut noter la réalisation de cinq (05) kilomètres de route goudronnée dans la Commune de Bambey, le bitumage de l’axe Bambey-Baba Garage, celui de celui Bambey-Gawane, ainsi que la réfection du stade municipal de la localité.



C’est dire que Macky Sall est loin de lâcher les basques à Aïda Mbodj, Présidente de la Coalition “And Saxal Ligguey”. La preuve, après lui avoir arraché la Présidence du Conseil départemental de Bambey, le chef de file de l’Alliance pour la République vient de se payer l’édile de Bambey.



Ce dernier, ancien Coordonnateur départemental de l’Alliance des forces de progrès a été, pourtant, investi sur la liste de la Coalition dirigée par la Présidente du Groupe parlementaire libéral, lors de la dernière Législature.



Fadel Ndiaye, Correspondant Actusen.com au Baol





