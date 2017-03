Après le Daf : le chef de la Division financière de la Mairie de Dakar, Yatma Diaw, va dormir en taule A ce rythme, c’est la garde du maire de Dakar, qui va en subir un sacré coup. En effet, après que le Directeur administratif et financier, Mbaye Touré, a été placé sous mandat de dépôt,, dans l’affaire de la Caisse d’avance de la Mairie de la capitale sénégalaise, c’est au tour du chef de la Division financière de la Mairie de Dakar, Yatma Diaw, de tomber.



Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Mars 2017

Lui, aussi, est, finalement, placé sous mandat de dépôt. Le percepteur, pour rappel, étant plus chanceux de la bande, a pu retrouver les siens.



Pour avoir été placé sous contrôle judiciaire. En attendant de savoir le sort qui sera réservé à Khalifa Sall.



Pour rappel, le Procureur de la République a requis le mandat de dépôt pour ce dernier et six de ses collaborateurs.



Actuellement, Khalifa Sall est dans le bureau du Doyen des juges et va, d’un instant à l’autre, être édifié sur le sort à lui réservé.



Gaston MANSALY (Actusen.com)

