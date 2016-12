Après le Sénégal, Benyamin Netanyahou accuse l’administration Obama

La riposte d'Israël après le vote d'une résolution de l'ONU condamnant la colonisation ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement israélien a décidé de rappeler pour consultation les ambassadeurs de 10 des 14 pays qui se sont prononcés en faveur de cette résolution.



Lors du Conseil des ministres, Benyamin Netanyahu a réaffirmé que l'administration Obama était à l'initiative de cette résolution et qu'elle avait demandé son adoption.



Comme il l'avait fait la veille au soir, Benyamin Netanyahu a une nouvelle fois dénoncé l'adoption de la résolution 2334 au Conseil de sécurité de l'ONU dimanche 25 décembre. En ouverture du Conseil des ministres, il s’en est même pris directement au président américain. « D'après nos informations, a-t-il affirmé, il est clair que l'administration Obama l'a initiée et soutenue, en a supervisé la formulation et a exigé qu'elle passe. »



Passant de l'hébreu à l'anglais, comme pour adresser un message aux Américains et à ses autres partenaires, Benyamin Netanyahu poursuit : ce n'est pas, dit-il, une façon de traiter un allié. « Comme je l'ai dit à John Kerry jeudi, des amis ne s'envoient pas devant le Conseil de sécurité. »



Le Premier ministre israélien ne cache donc pas sa colère à l'égard de Barack Obama. Il a d'ailleurs lui-même convoqué l'ambassadeur des Etats-Unis dimanche. Mais si c'est sur l'allié américain que se concentre l'essentiel du mécontentement israélien, les autres membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont également eu droit à des remontrances israéliennes. Dix d'entre eux ont des représentants dans le pays et tous ont été convoqués au ministère des Affaires étrangères dans la journée.



