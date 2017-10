Après le décès de Djibo Kâ : Ce que l’Urd attend du président Macky Sall

« Nous nous attendons à ce que le président de la République Macky Sall poursuive ses réalisations, sa politique pour le Sénégal. Qu’il continue d’être un grand rassembleur et que rien ni personne ne le divertisse dans cette nouvelle voie », a-t-il dit, soulignant que le président doit continuer à s’ouvrir parce que "l’ouverture en politique reste le gage de la stabilité".



Dans ce cadre, d’ailleurs, l’historien pense que Macky Sall doit jouer à la proximité. « Nous demandons au président de rester collé à ses alliés, tout en s’ouvrant aux autres. Sur un autre plan, l’Urd attend du président Macky Sall qu’il nous renforce en moyens afin de travailler pour le Sénégal. Car, nous avons notre idée sur ce que doit être le Sénégal et comment il doit être sur la voie de l’émergence par le président de la République.



Le chef de l’Etat doit nous mettre dans des meilleures conditions pour y arriver. Nous sommes des femmes et des hommes de foi, d’engagement et de fidélité », relève-t-il.



M. Sène indique que son parti « ne doute pas un seul instant » que le président va faire en sorte que l’Urd soit représentée dans toutes les instances de décisions du pays, à juste mesure de son poids politique.







La rédaction de leral.net