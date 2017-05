Apres le lancement de son mouvement: Des proches d’Aissata Tall Sall dans le doute

Avec ‘’osez l’avenir’’ qu’elle vient de créer, Me Aissata Tall Sall soutient que son devoir, désormais, consiste à mettre fin aux pratiques des partis politiques. En en annonçant qu’elle ira sous sa bannière ou en coalition, avec d’autres forces politiques et sociales qui croient qu’un autre Sénégal et possible, le maire de Podor assume désormais son identité politique.



Et Me Aissata Tall Sall de souligner que la seule ambition qu’elle a aujourd’hui, est de faire renouer les Sénégalais d'avec la politique dans toute son essence et dans toute sa noblesse. Seulement, en donnant toutes ces leçons de morale au peuple sénégalais mais, nombreux sont des militantes proches de la socialiste, qui ont cheminé avec elle depuis des années, qui se disent très frustrés.



Ces derniers n’arrivent toujours à comprendre pourquoi, après lui avoir tout donné en politique que, Me Aissata Tall Sall choisisse d’annoncer sa candidature ailleurs que dans sa ville natale. « Nous ne pouvons comprendre et accepter de cheminer avec notre sœur pendant les durs moments de sa vie et l’aider à être maire de notre ville pour plusieurs mandats, ce qu’aucune femme n’a eu dans ce pays, et au moment de mettre en place un mouvement aussi historique, qu’on nous demande de nous rendre jusqu’à Dakar pour le lancement de son mouvement politique », se désole une enseignante très proche de l’entourage du maire de Podor.



Dans la foulée, une de ses conseillères municipales d’affirmer, que le stade municipal Alassane Wade de la ville aurait pu abriter le lancement de son mouvement. Selon celle-ci, « une telle initiative, aurait pu être un test de démonstration pour nous, ce qui renforcerait d’avantage la sympathie des populations de la zone, à son égard». et ce haut responsable socialiste, proche du maire de Podor de rappeler que Aissata Tall Sall avait même au cours d’un point de presse, fait savoir que ce serait dans sa ville même qu’elle informerait les populations de sa décision ou non de quitter le parti socialiste.



Et comme si, de proches collaborateurs et militants ne se retrouvent plus dans la nouvelle voie empruntée par leur leader politique, ils se demandent si réellement leur maire est toujours de l’opposition ou s’apprête à migrer du côté du pouvoir. Certains de ses militants, la plupart des étudiants qui ont préféré garder l’anonymat, sont d’avis que sa démarche est ambiguë.



Ces derniers de rappeler que suite au rappel à Dieu de sa maman, Macky Sall, venu lui présenter ses condoléances à Sacré-Cœur, avait confié que le père de Aissata Tall Sall était son propre père et que pendant son différend avec Me Wade, c’est le père même de cette dernière qui l’avait encouragé à continuer le combat et à se battre. « Il faut te battre, il ne faut pas démissionner, tu en sortiras vainqueur », lui avait dit le père du maire de Podor. Et en guise de réponse, Aissata Tall Sall dira que tout le Fouta prie pour le président Sall. Tout en assurant de sa confiance et remerciements et celle de la famille à l’endroit du président Macky Sall.



Autres anecdotes rapportées par ces mêmes militants : « lors du lancement de financement du réseau des femmes pour l’émergence au stade municipal Alassane Wade, les 22 collectivités locales avaient fait le déplacement. Celle qui est surnommée la ‘’lionne’’ de Podor, assise aux côtés du ministre de l’Economie de la Microfinance chargé de l’Economie solidaire Moustapha Diop et de son principal rival, Mamadou Racine Sy, après avoir souhaité la bienvenue au ministre, avait fini de saluer l’esprit républicain de la cérémonie ainsi que la bravoure des femmes du Fouta.



Les militants de rappeler que le énième acte, posé par leur responsable politique à l’endroit du pouvoir, c’est quand Aissata Tall Sall avait élevé Macky Sall au rang de citoyen d’Honneur dans la ville de Podor. Et dans son allocution, Macky Sall n’avait pas manqué à son tour, de magnifier l’esprit républicain de la socialiste, tout en appelant Racine Sy président du mouvement ‘’and liggey Podor’’, et Me moussa Diop, président de ‘’l’alternative générationnelle’’, à unir leurs forces afin de développer Podor.



Et ce qui aura le plus frappé les militants, est que Macky Sall pour sa visite économique à Démet, a demandé personnellement à Aissata Tall Sall de venir l’accompagner pour la pose de la première pierre du désenclavement de l’ile à Morphil. Ce que la socialiste a accepté avec plaisir. Et les membres de son entourage de rappeler qu’au moment de la victoire de leur mentor aux élections locales, elle était très contestée au point que l’affaire avait atterri devant les tribunaux, avec la plainte de Racine Sy.



Créant une grande surprise, Macky Sall appellera Aissata pour la féliciter de sa victoire à la tête de la mairie de Podor pour un second mandat. Ce qui avait fini de créer un très grand tollé au sein de la mouvance présidentielle. « Nous osons aujourd’hui espérer tout de même qu’elle ouvrira officiellement sa campagne pour ces législatives ici, dans la ville de Podor », souhaitent bon nombre de ses militants.



Walf quotidien