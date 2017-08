Après le livre blanc de Wattu Sénégal : Benno prépare son mémoire pour répondre à Wade

Apres la publication du livre blanc sur les manquements du scrutin de la coalition Gagnante Wattu Sénégal, c’est au tour de Benno Bokk Yakaar de publier son mémoire. C’est sur les ondes de la Rfm dans l’émission Grand Jury que l’information a été donnée par Oumar Youm.



« La coalition Benno Bokk Yakaar est en train de préparer son mémoire en réponse », déclarait hier le ministre directeur de cabinet du président de la République. Ce mémoire aurait pour but de répondre au livre blanc publié par la coalition Wattu, qui relevait tous les manquements selon eux du scrutin passé.



Reconnaissant les hics constatés lors du scrutin, Oumar Youm affirme qu’ « il y’avait beaucoup de doutes sur la tenue des élections, sur les cartes biométriques(…) pour la 1ere fois le Sénégal a organisé des élections législatives avec 47 listes avec plus de 350 millions de bulletins à imprimer. ».



S’exprimant sur le pourcentage réalisé (49%), le ministre signale qu’ils avaient des objectifs qui tournaient entre 50 et 55%. Néanmoins, ils ont gagné 42 départements sur 45.



Il ajoute que ce n’est pas à l’opposition de designer les hommes qui doivent être nommés dans un gouvernement, se prononçant sur les allégations faites su le ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo. « A Touba, il y’a des bureaux saccagés (…) vous ne verrez pas sur les vidéos un seul militant de BBY », tonne Me Oumar Youm.