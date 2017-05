Après les derniers incidents entre apéristes, BBY de Thiès se retrouve pour laver le linge sale en famille

7 Mai 2017

Après la dernière rencontre qui s’était achevée dans la violence et la confusion, la coalition Benno Bokk Yaakaar de Thiès s’est retrouvée pour tourner la page et faire cap sur les prochaines législatives. Selon le député Abdou Mbow, les têtes de pont doivent prendre leurs responsabilités et remettre à l’ordre ceux qui veulent les diviser. Pape Siré Dia Directeur Général du groupe la Poste abonde dans le même sens et demande que la dynamique unitaire soit sincère et que le travail de terrain soit privilégié. Suivez les déclarations d’Abdou Mbow et de Siré Dia