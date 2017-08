Après les leurres de l'union sacrée, la désintégration inéluctable des grandes coalitions de l'opposition en vue...(Par Babacar Bâ) Désintégration inéluctable des coalitions MANKO et WATTU et émergence de nouvelles forces politiques selon Babacar BA Porte parole de la Coalition OSEZ L'AVENIR

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2017

L'examen des résultats des législatives sur fond d'injustice subie avec la grande mascarade dans l'organisation de celles-ci et les désillusions de part et d'autre laisse présager d'une recomposition de l'espace politique avec l'émergence de nouvelles forces qui doivent incarner l'espoir et l'espérance des populations.



En attendant la très regrettable désintégration inéluctable des coalitions dites de l'opposition (Wattu, Manko) du fait du choc des ambitions présidentielles, les jeunes coalitions à l'instar d'OSEZ L'AVENIR de Maître Aissata Tall Sall ou NDAWI ASKAN WI d'Ousmane Sonko seront au centre des convoitises et cristalliseront beaucoup d'espoir. Une jonction de ces forces vives reste souhaitable pour une véritable alternative crédible face au pouvoir en place.



Le Mouvement Alternatives Citoyennes reste mobilisé pour changer la donne aux côtés de Maître Aissata Tall Sall au service exclusif de nos populations.



Babacar BA

Président Alternatives Citoyennes

